Назначен новый руководитель Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы

Шархан Турсунбаев возглавил Управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 мая 2025 года, проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы:

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя Управления развития коммунальной инфраструктуры города назначен Шархан Турсунбаев".

Шархан Турсунбаев родился в 1987 году на юге Казахстана. Окончил Казахскую головную архитектурно-строительную академию и Казахстанский университет Дружбы народов.

Профессиональная карьера началась в 2010 году, когда он приступил к работе главным специалистом в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Алматы. В последующие годы занимал различные должности в аппаратах акимов Ауэзовского и Наурызбайского районов. В 2018 году работал главным специалистом отдела организационной и контрольной работы аппарата акима Алматы. С 2019 года до мая 2024 года работал руководителем аппарата, заместителем акима Ауэзовского района Алматы.

С мая 2024 года и до настоящего назначения Шархан Турсунбаев занимал должность замруководителя аппарата акима Алматы.