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Политика

Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы

Назначен новый руководитель аппарата акима Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:00 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Ерлан Исабеков возглавил аппарат акима Алматы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 9 июня 2025 года, заявили в пресс-службе акимата южной столицы:

"По согласованию с Администрацией президента распоряжением акима Алматы Дархана Сатыбалды на должность руководителя аппарата акима Алматы назначен Ерлан Исабеков".

Ерлан Исабеков родился 11 августа 1977 года. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Джорджтаунский университет (США) по программе "Болашақ". Имеет степень магистра прикладной математики, экономики.

Трудовую деятельность начал учителем математики школы-лицея №131 Алматы. С 2000 по 2002 год работал на различных должностях в Министерстве государственных доходов, с 2002 по 2008 год – в Комитете таможенного контроля Министерства финансов РК, с 2009 по 2015 год – на руководящих должностях в Счетном комитете по контролю за исполнением республиканского бюджета, с 2015 по 2018 год занимал должность инспектора отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента РК, с 2018 по 2023 год работал акимом Егиндыкольского района Акмолинской области, акимом Каратальского района области Жетысу.

До настоящего назначения занимал должность государственного инспектора отдела государственного контроля Администрации президента РК.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 14:00
Дархан Сатыбалды стал новым акимом Алматы

С апреля 2024 года должность руководителя аппарата акима Алматы занимал окончивший Boston University (США) по специальности "инженер-электрик" Айдар Жакибаев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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