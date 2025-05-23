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Политика

Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда

Токаев, исполнительный директор Зеленого климатического фонда, встреча, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 12:32 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного директора Зеленого климатического фонда Мафальду Дуарте. На встрече были обсуждены перспективы углубления сотрудничества между Казахстаном и фондом, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в публикации Акорды за 23 мая, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Казахстане уделяется особое внимание охране окружающей среды, в том числе сохранению и приумножению лесного фонда, рациональному использованию природных ресурсов.

Также, Казахстан в 2026 году планирует провести Региональный климатический саммит.

Основная цель данного мероприятия – поиск коллективного решения важнейших задач, включая адаптацию к последствиям изменения климата, обеспечение продовольственной и водной безопасности.

Фото: akorda.kz

В свою очередь Мафальда Дуарте поддержала усилия Казахстана, направленные на решение климатических проблем. В частности, она высоко оценила реализуемый при участии фонда и ПРООН Национальный план адаптации, который включает комплексную систему управления рисками стихийных бедствий и систему раннего оповещения.

Собеседники также подчеркнули значимость формирования бережного отношения к природе и развития экологической культуры в обществе.

Ранее распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева был назначен новый заместитель председателя Агентства по атомной энергии. Им стал Василий Лавренов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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