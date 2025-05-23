Назначен новый зампредседателя Агентства РК по атомной энергии

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Василий Лавренов родился 17 ноября 1979 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2004 году дополнительно окончил программу по специальности Международное право в Школе права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.

Василий Лавренов, фото: kmg.kz

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".

В 2001-2002 годах работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК "Казатомпром".

В 2002-2005 годах – партнер в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".

С 2005 по 2007 год работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала "Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V."

В 2007-2008 годах – директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).

С 2008 по 2017 год – директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний "Eastcomtrans".

С 2019 по 2022 год – старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.

С мая 2022 года – заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз".

18 марта 2025 года Алмасадам Саткалиев возглавил новое Агентство по атомной энергии. Тогда его освободили от должности министра энергетики.

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