Назначен новый зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Информация об этом опубликована в Telegram-канале Акорды.
"Распоряжением главы государства Лавренов Василий Сергеевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии", – сказано в официальном сообщении.
Василий Лавренов родился 17 ноября 1979 года. В 2000 году окончил Казахскую государственную юридическую академию. В 2004 году дополнительно окончил программу по специальности Международное право в Школе права Университета Дюка и Университета Киюшу в Японии.
Василий Лавренов, фото: kmg.kz
Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником юриста в ТОО "Юридическое агентство "Титул". Затем работал юристом в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".
В 2001-2002 годах работал юрисконсультом юридического департамента в АО НАК "Казатомпром".
В 2002-2005 годах – партнер в ТОО "Юридическая фирма "GRATA".
С 2005 по 2007 год работал начальником юридической службы, главным консультантом по правовым вопросам Казахстанского филиала "Bateman Kazakhstan Oil and Gas Company B.V."
В 2007-2008 годах – директор юридической службы нефтесервисной компании ЗАО "Интегра Менеджмент" (представительство в РК).
С 2008 по 2017 год – директор юридического департамента, генеральный юрисконсульт Группы компаний "Eastcomtrans".
С 2019 по 2022 год – старший партнер, консультант Greenline Services Ltd в Будапеште.
С мая 2022 года – заместитель председателя правления АО НК "КазМунайГаз".
18 марта 2025 года Алмасадам Саткалиев возглавил новое Агентство по атомной энергии. Тогда его освободили от должности министра энергетики.
25 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев назначил двух заместителей председателя Агентства РК по атомной энергии: Тимура Жантикина и Асета Махамбетова.