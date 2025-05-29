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Политика

Касым-Жомарт Токаев: Современные конфликты становятся все более затяжными и сложными

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сцене, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 10:54 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 29 мая 2025 года на Astana International Forum заявил, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными, сообщает Zakon.kz.

Главы государства на пленарной сессии форума отметил, что конфликты и войны продолжают распространяться по континентам и обществам. Согласно данным за прошлый год, 52 государства находились в состоянии вооруженного конфликта. При этом экономические потери от насилия достигли 19 трлн долларов – это около 13,5% мирового ВВП.

"Однако за цифрами скрывается более тревожная реальность: современные конфликты становятся все более затяжными и сложными. В них зачастую вовлечено большое количество игроков, в том числе негосударственные формирования. Кроме того, в основе таких конфликтов лежат глубоко укоренившиеся противоречия", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что эти факторы значительно усложняют достижение прочного мира. Наибольшее беспокойство в такой глобальной ситуации связано с тем, что она входит в полное противоречие с тенденциями искусственного интеллекта, который начинает доминировать, ведя человечество к кардинально обновленной и пока неизвестной реальности. В данном контексте военные конфликты и даже войны, обосновываемые историческими доводами или политической враждебностью, выглядят абсолютно устаревшими и даже странными.

"Вместо того, чтобы развязывать войны, мы должны привлечь наши народы, прежде всего молодое поколение, более активно участвовать в достижении прогресса и формировании просвещенного общества. Хотя традиционные конфликты требуют безотлагательного внимания, мы также должны сфокусироваться на еще более сложной перспективе: нарастающей напряженности между государствами, обладающими ядерным оружием", – сообщил президент.

Он напомнил, что сегодня девять государств обладают совокупным арсеналом из более чем 13 тыс. ядерных боеголовок. Эксперты предупреждают, что риск их применения возрастает, и это может произойти из-за просчета, случайности или эскалации. Последствия даже одного взрыва могут привести к пагубным последствиям. Ученые считают, что, помимо непосредственных разрушений, это может спровоцировать глобальную климатическую катастрофу и привести к гибели урожая.

"Мы знаем, что это означает. Казахстан до сих пор сталкивается с историческими последствиями произведенных на его территории 450 ядерных испытаний. Во имя мира мы отказались от унаследованного ядерного арсенала. Сегодня мы продолжаем выступать за нераспространение ядерного и биологического оружия", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

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Бауыржан Муканов
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