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Политика

Токаев и Путин переговорили по телефону

Токаев и Путин поговорили по телефону, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 20:39 Фото: Акорда
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Ранее Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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