Токаев и Путин переговорили по телефону
Фото: Акорда
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Ранее Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
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