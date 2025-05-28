Токаев и Путин переговорили по телефону

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

Ранее Токаев провел встречу с президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.