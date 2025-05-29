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Политика

Президент Токаев призвал к содержательному международному диалогу

Токаев, сотрудничество, форум , фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2025 11:12 Фото: akorda.kz
На пленарной сессии Международного форума "Астана" президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился ко всем присутствующим. По его словам, существуют разные сценарии будущего, сообщает Zakon.kz.

В самом начале своего выступления он заявил, что рад встрече с друзьями и коллегами, представляющими правительства, дипломатические круги, бизнес и академическое сообщество.

Также он выразил искреннюю благодарность особым гостям: президенту Руанды Полю Кагаме, президенту Северной Македонии Гордане Силяновской-Давковой, генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе, бывшему генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну, руководителям организаций системы ООН и другим уважаемым участникам.

"Вы приехали в Астану со всех уголков мира со своим опытом, знаниями и взглядами, сформированными на основе разных ценностей и приоритетов. Именно это интеллектуальное многообразие стало одной из причин для созыва данного форума. Существуют разные сценарии будущего – одни открывают возможности, другие таят опасности. Ждет ли нас инклюзивный прогресс или разрушительная фрагментация? Это будет зависеть не от заявлений нескольких лиц, а от сотрудничества большинства".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства уточнил, что Международный форум "Астана" был создан для поддержки этого сотрудничества, предоставляя платформу, основанную на взаимном уважении и открытом обмене мнениями.

Тема этого года "Объединяя умы, формируя будущее".

"Это одновременно и призыв, и убеждение. Она отражает нашу уверенность, что глобальные вызовы не могут быть преодолены в изоляции", – продолжил Токаев.

Далее президент добавил, что дипломатия должна эволюционировать к более глубоким и гуманным формам взаимодействия, не ограничиваясь рамками формального протокола.

"Мы вступаем в новый этап глобального развития, в котором новую архитектуру международных отношений будут формировать доверие между людьми, обмен знаниями и гражданская солидарность. Поэтому мы должны расширить горизонты нашего сотрудничества. Казахстан готов внести свою лепту в эти изменения в качестве генератора идей, архитектора консенсусных решений и надежного партнера разных регионов и культур. Пусть этот форум станет местом не только для размышлений, но и для действий. Призываю вас к содержательному диалогу. С нетерпением жду предстоящих дискуссий. Надеюсь, что результаты форума будут продуктивными и вдохновляющими".Касым-Жомарт Токаев

Также Токаев высказал мнение, что современные конфликты становятся все более затяжными и сложными.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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