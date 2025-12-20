#Казахстан в сравнении
События

Новый посол Казахстана встретился с президентом США

посол Казахстана Магжан Ильясов и президент США Дональд Трамп, фото - Новости Zakon.kz от 20.12.2025 09:12 Фото: gov.kz
Посол Казахстана Магжан Ильясов вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 декабря 2025 года, рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

"В Белом доме состоялась торжественная церемония вручения послом Республики Казахстан Магжаном Ильясовым верительных грамот президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу", – говорится в сообщении.

20 октября 2025 года президент Казахстана назначил Ильясова послом в США.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Ошибка в тексте: