Новый посол Казахстана встретился с президентом США
Фото: gov.kz
Посол Казахстана Магжан Ильясов вручил верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 20 декабря 2025 года, рассказали в Министерстве иностранных дел РК.
"В Белом доме состоялась торжественная церемония вручения послом Республики Казахстан Магжаном Ильясовым верительных грамот президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу", – говорится в сообщении.
20 октября 2025 года президент Казахстана назначил Ильясова послом в США.
