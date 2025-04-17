Назначен новый посол Казахстана в Украине
Фото: пресс-служба президента Украины
17 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Украине, сообщает Zakon.kz.
Им стал Толежан Барлыбаев.
"Указом главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине", – сказано в сообщении Акорды.
Он сменил на этом посту Дархана Калетаева.
Толежан Барлыбаев родился в 1970 году в Темиртау. Окончил Российский государственный гуманитарный университет.
Фото: МИД РК
В разные годы занимал должности первого секретаря, советника Посольства РК в Украине; советника Посольства РК в Республике Польша; главного инспектора ЦВП Администрации президента РК; посла Казахстана в Хорватии; посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству. Последняя должность – посол Казахстана в Словацкой Республике.
7 апреля 2025 года президент Владимир Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане.
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