Назначен новый посол Казахстана в Украине

17 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил посла Казахстана в Украине, сообщает Zakon.kz.

Им стал Толежан Барлыбаев.

"Указом главы государства Барлыбаев Толежан Турсунович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Украине", – сказано в сообщении Акорды.

Он сменил на этом посту Дархана Калетаева.

Толежан Барлыбаев родился в 1970 году в Темиртау. Окончил Российский государственный гуманитарный университет.

Фото: МИД РК

В разные годы занимал должности первого секретаря, советника Посольства РК в Украине; советника Посольства РК в Республике Польша; главного инспектора ЦВП Администрации президента РК; посла Казахстана в Хорватии; посла РК в Боснии и Герцеговине, Черногории по совместительству. Последняя должность – посол Казахстана в Словацкой Республике.

7 апреля 2025 года президент Владимир Зеленский назначил Виктора Майко послом Украины в Казахстане.