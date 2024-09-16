Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Шольца
Фото: akorda.kz
Пресс-службе президента Казахстана 16 сентября 2024 года опубликовала список документов, принятых и подписанных по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.
Также сообщается, что членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;
- Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;
- Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.
Материал по теме
Олаф Шольц назвал цель визита в Казахстан
Ранее Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript