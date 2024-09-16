Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Шольца

Пресс-службе президента Казахстана 16 сентября 2024 года опубликовала список документов, принятых и подписанных по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Также сообщается, что членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан; Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия; Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

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Ранее Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений.