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Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Шольца

Какие документы подписаны по итогам переговоров Токаева и Шольца, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 16:34 Фото: akorda.kz
Пресс-службе президента Казахстана 16 сентября 2024 года опубликовала список документов, принятых и подписанных по итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz.

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Олаф Шольц приняли Совместную декларацию о сотрудничестве между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия.

Также сообщается, что членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

  1. Меморандум о взаимопонимании о технических вопросах сотрудничества центральных банков между Дойче Бундесбанком и Национальным банком Республики Казахстан;
  2. Меморандум о намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском техническом университете им. Серикбаева между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия;
  3. Меморандум о намерении создать Казахско-Немецкую школу между Министерством просвещения Республики Казахстан, АО "ФНБ "Самрук Казына", ОФ "Казахстанское объединение немцев "Возрождение" и Федеральным Министерством иностранных дел Федеративной Республики Германия.

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Ранее Олаф Шольц поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанное ему на казахской земле гостеприимство и отметил динамичное развитие двусторонних отношений.

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