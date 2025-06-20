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Политика

Восточный Казахстан и Тверская область расширяют партнерство на ПМЭФ-2025

Партнерство на ПМЭФ-2025, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 09:07 Фото: пресс-центр ВКО
На площадке Петербургского международного экономического форума-2025 состоялась рабочая встреча акима Восточно-Казахстанской области Нурымбета Сактаганова с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами.

Выступая на встрече, Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО – более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.

Фото: пресс-центр ВКО

"Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций", – отметил аким области.

Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании Комиссии между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации РФ.

Фото: пресс-центр ВКО

В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в Международном инвестиционном форуме "Алтай Invest-2025", который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.

"Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов, выразив благодарность за высокий уровень организации встречи.

Фото: пресс-центр ВКО

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Айсулу Омарова
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