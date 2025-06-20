Восточный Казахстан и Тверская область расширяют партнерство на ПМЭФ-2025
Стороны обсудили укрепление двустороннего сотрудничества и подписание нового меморандума между регионами.
Выступая на встрече, Нурымбет Сактаганов подчеркнул важность устойчивых связей с российскими регионами, отметив, что на долю Российской Федерации приходится порядка 26% внешнеторгового оборота ВКО – более 1,2 млрд долларов США по итогам прошлого года.
Фото: пресс-центр ВКО
"Мы глубоко уверены, что подписание меморандума будет способствовать активизации торгово-экономических и инвестиционных связей между нашими регионами, а также приведет к существенному увеличению товарооборота и взаимных инвестиций", – отметил аким области.
Новый этап межрегионального сотрудничества был подробно обсужден в апреле на 23-м заседании Комиссии между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации РФ.
Фото: пресс-центр ВКО
В завершение встречи аким ВКО пригласил губернатора Тверской области принять участие в Международном инвестиционном форуме "Алтай Invest-2025", который состоится 10 сентября. Участникам форума будет представлена инвестиционная привлекательность региона, а также его культурный и промышленный потенциал.
"Уверен, что наше партнерство будет взаимовыгодным и продуктивным", – подчеркнул Нурымбет Сактаганов, выразив благодарность за высокий уровень организации встречи.
Фото: пресс-центр ВКО