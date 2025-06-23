#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
523.46
600.04
6.69
Политика

В обществе формируется нулевая терпимость к семейно-бытовому насилию – Токаев

В обществе формируется нулевая терпимость к семейно-бытовому насилию – Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:54 Фото: akorda.kz
Выступая 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием, защите женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, одной из важных задач государства является борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.

"Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%. В целом за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку".Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

"Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения".Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил глава государства, работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны.

"Самая опасная тенденция, волнующая все общество, – распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать".Касым-Жомарт Токаев

Президент также подчеркнул, что в Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам.

"С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16%. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей. По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 трлн тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Президент подписал закон об амнистии
Политика
16:20, Сегодня
Президент подписал закон об амнистии
Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов
Политика
16:07, Сегодня
Токаев дал неделю на разбор проблем в работе правоохранительных органов
Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником
Политика
15:54, Сегодня
Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: