В обществе формируется нулевая терпимость к семейно-бытовому насилию – Токаев

Выступая 23 июня 2025 года на расширенной коллегии правоохранительных органов, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о борьбе с семейно-бытовым насилием, защите женщин и детей, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, одной из важных задач государства является борьба с семейно-бытовым насилием, защита женщин и детей.

"Для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги. Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%. В целом за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание. Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в стране разрабатывается специальная программа "Дети Казахстана", в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

"Проводится большая комплексная работа по противодействую наркомании и наркобизнесу. Только за текущий год ликвидировано 83 нарколаборатории, а количество изъятых из оборота веществ увеличилось на 84%. Ужесточено наказание за производство наркотических средств вплоть до пожизненного заключения". Касым-Жомарт Токаев

Однако, как отметил глава государства, работа в данной сфере еще не завершена в полной мере, имеются существенные недочеты, нерешенные вопросы, которые угрожают безопасности и стабильности страны.

"Самая опасная тенденция, волнующая все общество, – распространение наркомании среди молодежи. Это серьезнейшая проблема, которую нельзя игнорировать". Касым-Жомарт Токаев

Президент также подчеркнул, что в Казахстане сформирована эффективная система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, которая соответствует передовым международным стандартам.

"С 2019 года доля теневой экономики в ВВП снизилась с 23 до 16%. Но пока уровень достаточно высокий. Государство поддерживает и защищает ответственных и добропорядочных предпринимателей. По моему специальному поручению Генеральная прокуратура сопровождает сотни инфраструктурных проектов с иностранным участием на общую сумму 34 трлн тенге. Однако проблема безосновательного уголовного преследования национального бизнеса полностью не решена. Генеральной прокуратуре следует продолжить работу". Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником.