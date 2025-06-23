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Политика

Токаев поздравил полицейских и госслужащих с праздником

Токаев, выступление, поздравление, полицейские, госслужащие, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2025 15:54 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 23 июня 2025 года, выступил на расширенной коллегии правоохранительных органов. Свою речь он начал с поздравления всех полицейских и государственных служащих страны с профессиональными праздниками, сообщает Zakon.kz.

По его словам, служение государству – это почетная и ответственная миссия.

"Вы вносите важный вклад в обеспечение закона и порядка, защиту прав и интересов граждан. Сегодня в условиях нарастающей глобальной неопределенности укрепление общественной безопасности и неукоснительное соблюдение законности обретает особое значение. Поэтому мы впервые проводим совместную коллегию правоохранительных органов. Требуется консолидация усилий всех профильных структур".Касым-Жомарт Токаев

Также президент уточнил, что строгое соблюдение принципа "Закон и Порядок" зависит от активного содействия представителей общественности.

"Участие в заседании принимают руководители центральных и местных исполнительных органов, депутаты, эксперты и общественные активисты. Важную роль в трансформации силовых структур предстоит сыграть новому поколению сотрудников, поэтому сегодня в этом зале присутствуют курсанты ведомственных академий. Для успешного противодействия транснациональным криминальным группам важно наращивать международное сотрудничество. Сегодня здесь присутствуют иностранные полицейские атташе. Выражаю вам искреннюю признательность за эффективное международное сотрудничество в правоохранительной сфере".Касым-Жомарт Токаев

В продолжении он заявил, что в последние годы Казахстан последовательно реализует масштабные реформы во всех значимых областях: институциональные преобразования осуществляются в политической и экономической системах.

"Важнейшим приоритетом нашего стратегического курса является формирование высокой правовой культуры и идеологии ответственного гражданства в обществе. Большое внимание мы уделяем совершенствованию правоохранительной системы и обеспечению закона и порядка во всех сферах. В этих направлениях достигнуты существенные результаты".Касым-Жомарт Токаев

Президент подчеркнул, что с 2019 года количество уголовных правонарушений сократилось почти в два раза. В частности, факты разбоя, грабежей, краж и хулиганства уменьшились в четыре раза, а число убийств – на 30%.

"На наших улицах стало значительно спокойнее и безопаснее – преступность в общественных местах сократилась на 80%", – заключил Токаев.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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