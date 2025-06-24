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Политика

Токаев провел встречу с президентом ЕБРР: обсуждены инвестиции и "зеленый" переход

Токаев, президент банка, встреча, обсуждение, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 14:03 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики, сообщает Zakon.kz.

Было отмечено, что за годы сотрудничества достигнут ощутимый прогресс в ряде стратегических секторов, включая развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства.

Также глава государства поприветствовал намерение ЕБРР инвестировать в совместные проекты, в том числе в рамках осуществления программы "зеленого" перехода.

Одиль Рено-Бассо высоко оценила инвестиционный потенциал Казахстана и заявила о заинтересованности банка в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития Казахстана.

По ее словам, недавно было одобрено финансирование реконструкции участка автомобильной дороги Актобе – Улгайсын протяженностью 234 км, который важен для развития внутреннего и международного транзита.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно:

"Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора".

Ранее Токаев провел 37-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов. Открывая заседание, он отметил, что Совет по-прежнему служит надежной платформой для стратегического взаимодействия между государством и его международными партнерами.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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