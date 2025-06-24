"Работа, которая не каждому по плечу": Токаев наградил работников СМИ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, наградил работников средств массовой информации. Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил участников торжественной церемонии с наступающим профессиональным праздником – Днем работников средств массовой информации.

Он подчеркнул, что прессу можно с полным правом назвать голосом народа, а журналистов – вестниками достоверной информации.

"Вы служите связующим звеном между властью и обществом, разъясняя населению государственную политику и суть реформ. Я искренне признателен за столь важную и сложную работу, которая не каждому по плечу". Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в последние годы в стране осуществляются кардинальные преобразования, реализуется ряд значимых инициатив.

"На общенациональном референдуме, состоявшемся три года назад, было принято решение о внесении изменений в Конституцию. Проделаны исторические шаги по кардинальному переформатированию политического устройства страны. Укоренился принцип "Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство". Расширены полномочия Парламента, усилена ответственность правительства. В соответствии с требованиями Конституции были обновлены все ветви власти. Введена прямая выборность сельских и районных акимов. В политику пришло новое поколение руководителей. Граждане получили возможность принимать активное участие в принятии государственных решений. Утверждается плюрализм мнений, иными словами, в обществе согласно закону создаются условия для выражения людьми своих взглядов, утверждается новая политическая реальность. Концепция "Закон и Порядок" стала неотъемлемой частью общественного сознания". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что проводимые реформы позитивно влияют и на отечественную экономику.

"Национальная экономика за последние пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 6%. В обрабатывающей промышленности рост также достиг 6%. В целом за последние пять лет ВВП страны увеличился с 182 до 286 млрд долларов. Все это стало возможным благодаря диверсификации экономики. Отрадно, что позитивные изменения происходят и в других ключевых сферах. Самое главное, происходит трансформация образа жизни людей. Формируется новая гражданская и политическая культура, утверждаются новые ценности. Молодому поколению прививаются лучшие качества "Адал азамат". Касым-Жомарт Токаев

Он заявил, что реализуется ряд конкретных мер в целях неукоснительного обеспечения верховенства закона.

"Поистине всенародную поддержку получила общенациональная акция "Таза Қазақстан". Чистота должна начинаться с чистого сознания каждого человека. Наши граждане, всецело разделяя такой подход, активно участвуют в этом всенародном деле. Таким образом, последовательные преобразования кардинально меняют облик Казахстана. Чистыми должны быть не только намерения, но и дела. Мы должны стать передовой нацией и войти в число ведущих стран мира. Только работая сплоченно, объединяя наши усилия, мы сможем достичь поставленных целей. Журналистское сообщество вносит свою лепту в эту созидательную деятельность. Вы являетесь одной из движущих сил проводимых реформ. В конечном счете и государство, и журналисты работают во благо страны. Наш народ объединяет единая цель – построение Справедливого, Безопасного, Цивилизованного и Чистого Казахстана". Касым-Жомарт Токаев

Также президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире.