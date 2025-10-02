#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев вручил президенту Венгрии государственную награду Казахстана

президент Венгрии Тамаш Шуйок, президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 18:45 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил президента Венгрии Тамаша Шуйока орденом "Достық" I степени. Об этом 2 октября 2025 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил большое значение визита в Казахстан Тамаша Шуйока – выдающегося венгерского государственного деятеля, мудрого руководителя и авторитетной личности.

"Ваш дальновидный политический курс вносит неоценимый вклад в продвижение социально-экономического развития Венгрии и укрепление ее статуса на международной арене. Мы всегда будем помнить, что Венгрия была одним из первых государств, признавших Независимость Казахстана. Особое символическое значение имеет и то, что именно в Будапеште Казахстан открыл свое первое посольство в Европе", – сказал президент.

Фото: akorda.kz

Глава государства подчеркнул, что две страны связывают прочные узы дружбы, общность истории и схожесть культурных ценностей.

"Казахский народ дорожит особыми отношениями с Венгрией. Сегодня наше всестороннее сотрудничество достигло поистине беспрецедентного уровня и стало ярким примером стратегического партнерства, которое станет достоянием и будущих поколений. Итоги наших переговоров подтвердили, что взаимодействие между двумя странами поступательно развивается. Наши страны заинтересованы в расширении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей. Уверен, достигнутые нами важные договоренности позволят вывести казахско-венгерские отношения на новый уровень", – считает он.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил личный вклад Тамаша Шуйока в укрепление партнерства между Казахстаном и Венгрией

"Учитывая ваши усилия и особую роль в углублении связей между двумя странами, я принял решение наградить вас орденом "Достық" I степени. Эта высокая награда символизирует искреннее уважение казахского народа к вам и служит еще одним подтверждением вечного братства наших народов", – заявил глава государства.

В свою очередь президент Венгрии поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за оказанную большую честь.

Фото: akorda.kz

Тамаш Шуйок подчеркнул, что всегда будет преданным сторонником казахско-венгерской дружбы. Он также заверил, что будет всемерно способствовать наведению мостов между Центральной Азией и Европой.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 18:45
В чем особенность Венгрии и ее столицы для Казахстана, рассказал Токаев

Ранее сообщалось, что президенты Казахстана и Венгрии провели переговоры в расширенном формате.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
