Кто получил премии и гранты президента в области СМИ

Фото: Zakon.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики, сообщает Zakon.kz.

Из Telegram-канала Акорды следует, что распоряжением главы государства: присуждены премии президента РК в области СМИ: Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan"; Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "АЙҚЫН-ЛИТЕР"; Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда"; Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan"; вручены гранты президента РК в области СМИ: Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe"; Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way"; Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live"; Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта "Tengrinewskz"; объявлена благодарность президента РК в области СМИ: творческому коллективу газеты "Ana tili"; творческому коллективу телеканала "BALAPAN"; творческому коллективу газеты "Soltustik Qazaqstan"; коллективу акционерного общества "Агентство "Хабар". Материал по теме Президент Казахстана высказался о геополитической и экономической ситуации в мире Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с наступающим профессиональным праздником и наградил их.

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