Кто получил премии и гранты президента в области СМИ
Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики, сообщает Zakon.kz.
Из Telegram-канала Акорды следует, что распоряжением главы государства:
присуждены премии президента РК в области СМИ:
- Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan";
- Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "АЙҚЫН-ЛИТЕР";
- Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда";
- Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan";
вручены гранты президента РК в области СМИ:
- Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe";
- Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way";
- Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live";
- Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта "Tengrinewskz";
объявлена благодарность президента РК в области СМИ:
- творческому коллективу газеты "Ana tili";
- творческому коллективу телеканала "BALAPAN";
- творческому коллективу газеты "Soltustik Qazaqstan";
- коллективу акционерного общества "Агентство "Хабар".
Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с наступающим профессиональным праздником и наградил их.
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