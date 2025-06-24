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Политика

Кто получил премии и гранты президента в области СМИ

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:31 Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июня 2025 года, вручил государственные награды группе граждан, внесших значительный вклад в развитие отечественной журналистики, сообщает Zakon.kz.

Из Telegram-канала Акорды следует, что распоряжением главы государства:

присуждены премии президента РК в области СМИ:

  1. Батырхан Талғат Садықұлы – заместителю главного редактора газеты "Egemen Qazaqstan";
  2. Кырыкбаеву Талгату Ешеновичу – директору товарищества с ограниченной ответственностью "АЙҚЫН-ЛИТЕР";
  3. Магер Юлии Дмитриевне – редактору отдела газеты "Казахстанская правда";
  4. Тоқтамұрат Армангүл – шеф-редактору национального телеканала "Qazaqstan";

вручены гранты президента РК в области СМИ:

  1. Беккалиевой Зарине Омиргалиевне – шеф-редактору телеканала "Kokshe";
  2. Құрмет-Рахимова Күнсая – корреспонденту телеканала "Jibek Joly / Silk Way";
  3. Тленшиев Абай Сейфуллаұлы – автору и ведущему YouTube-канала "Abay Live";
  4. Шашкиной Алине Александровне – корреспонденту сайта "Tengrinewskz";

объявлена благодарность президента РК в области СМИ:

  1. творческому коллективу газеты "Ana tili";
  2. творческому коллективу телеканала "BALAPAN";
  3. творческому коллективу газеты "Soltustik Qazaqstan";
  4. коллективу акционерного общества "Агентство "Хабар".

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 18:31
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Ранее Касым-Жомарт Токаев поздравил работников СМИ с наступающим профессиональным праздником и наградил их.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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