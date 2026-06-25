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События

Акорда показала работников СМИ, получивших госнаграды из рук президента

Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2026 15:21 Фото: akorda.kz
Сегодня, 25 июня 2026 года, глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил государственными наградами группу работников средств массовой информации (СМИ), внесших весомый вклад в развитие отечественной журналистики, сообщает Zakon.kz.

В Telegram-канале Акорды показали, кто из представителей СМИ получили из рук президента госнаграды.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников СМИ. Глава государства поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.

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Также президент Казахстана заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате".

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Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил впервые выдать квартиры региональным журналистам.

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Кроме того, на церемонии стало известно, что глава государства примет участие в совместном заседании палат Парламента РК.

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Президент также подчеркнул, что журналистское сообщество Казахстана входит в число соавторов принятой Конституции.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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