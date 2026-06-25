Акорда показала работников СМИ, получивших госнаграды из рук президента
В Telegram-канале Акорды показали, кто из представителей СМИ получили из рук президента госнаграды.
Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения работников СМИ. Глава государства поздравил участников церемонии с Днем работников средств массовой информации и выразил им свои теплые пожелания.
Материал по теме
Также президент Казахстана заявил, что классическим СМИ рано говорить о "закате".
Материал по теме
Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев поручил впервые выдать квартиры региональным журналистам.
Кроме того, на церемонии стало известно, что глава государства примет участие в совместном заседании палат Парламента РК.
Материал по теме
Президент также подчеркнул, что журналистское сообщество Казахстана входит в число соавторов принятой Конституции.