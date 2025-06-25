Токаев прибыл в Актюбинскую область

Фото: akorda.kz

Сегодня, 25 июня 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актюбинскую область. Об этом стало известно из официального заявления Акорды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что глава государства примет участие в международном молодежном военно-патриотическом сборе "Айбын". Военно-патриотический сбор "Айбын-2025" проводится в честь 100-летия Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в период с 22 по 28 июня в Военном институте Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова. Фото: gov.kz Ранее сообщалось, что Токаев направил телеграмму поздравления президенту Словении Наташе Пирц-Мусар.

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