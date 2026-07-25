Омский госпиталь и память отца: Токаев возложил цветы к мемориальной доске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июль 1945 года.

Фото: Акорда

Затем президент ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме.

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