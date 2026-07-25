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Политика

Омский госпиталь и память отца: Токаев возложил цветы к мемориальной доске

Токаев почтил память павших во Второй мировой войне в Омске, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 18:34 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, в медицинском учреждении с июля 1941 года прошли лечение почти 150 тысяч раненых военнослужащих, среди которых был и отец главы нашего государства Кемель Токаев. Он получал лечение в этом госпитале с февраля по июль 1945 года.

Токаев почтил память павших во Второй мировой войне в Омске, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 18:34

Фото: Акорда

Затем президент ознакомился с историей создания и деятельностью Омского госпиталя для ветеранов войн.

Токаев почтил память павших во Второй мировой войне в Омске, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2026 18:34

Фото: Акорда

Ранее сообщалось, что Токаев прилетел в Омск для участия в важном форуме.

Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России имеет особый статус для двух стран, поскольку он является важным механизмом в процессе развития приграничной торговли и укрепления стратегического партнерства. Подробнее – по ссылке.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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