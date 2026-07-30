Ерлан Аккенженов обсудил с послом США региональную энергобезопасность

Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной энергетической безопасности, надежного функционирования экспортной инфраструктуры и устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки. Пресс-служба Минэнерго

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению активного диалога в рамках Стратегического энергетического партнерства, направленного на развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных инициатив в энергетическом секторе.

Ранее стало известно об атаке на два танкера возле объектов Каспийского Трубопроводного Консорциума. Обошлось без пострадавших и без разлива нефти. Объекты КТК работают в штатном режиме.