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События

Ерлан Аккенженов обсудил с послом США региональную энергобезопасность

министр энергетики РК Ерлан Аккенженов, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 13:35 Фото: пресс-служба Минэнерго
Министр энергетики Ерлан Аккенженов провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт, сообщает Zakon.kz.

Стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, подтвердив взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства между Казахстаном и США.

Особое внимание было уделено вопросам обеспечения региональной энергетической безопасности, надежного функционирования экспортной инфраструктуры и устойчивости поставок энергоресурсов на мировые рынки. Пресс-служба Минэнерго

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к продолжению активного диалога в рамках Стратегического энергетического партнерства, направленного на развитие взаимовыгодного сотрудничества, привлечение инвестиций и реализацию совместных инициатив в энергетическом секторе.

Ранее стало известно об атаке на два танкера возле объектов Каспийского Трубопроводного Консорциума. Обошлось без пострадавших и без разлива нефти. Объекты КТК работают в штатном режиме.

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Айсулу Омарова
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