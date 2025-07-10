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События

Президент Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя

Алаколь, озеро Алаколь , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 13:13 Фото: wikimedia
Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2025 года заявил советник президента – пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Согласно его публикации, Касым-Жомарт Токаев после многочисленных обращений казахстанцев обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

"Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности", – сказано в обращении.

Теперь правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

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Впрочем, нарекания у казахстанцев вызывает еще одно озеро. Так, у отдыхающих на Балхаше есть претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются туристы и высокими ценами на низкий сервис.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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