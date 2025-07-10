Президент Токаев отреагировал на жалобы казахстанцев о состоянии Алаколя

Президент Касым-Жомарт Токаев отреагировал на массовые жалобы казахстанцев о состоянии туристической зоны вокруг популярного озера Алаколь, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля 2025 года заявил советник президента – пресс-секретарь Руслан Желдибай.

Согласно его публикации, Касым-Жомарт Токаев после многочисленных обращений казахстанцев обратил внимание правительства на низкий уровень готовности популярной туристической зоны вокруг озера Алаколь к приему отдыхающих.

"Отмечено отсутствие необходимой туристической инфраструктуры, должного сервиса и безопасности", – сказано в обращении.

Теперь правительству поручено в кратчайшие сроки привести туристические направления по всей стране в надлежащее состояние, а также установить и привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

Материал по теме "Плавающий" Mercedes в Алаколе стал звездой Казнета

Впрочем, нарекания у казахстанцев вызывает еще одно озеро. Так, у отдыхающих на Балхаше есть претензии к отсутствию сотрудников коммунальных служб, спасателей, общественных туалетов. Возмущаются туристы и высокими ценами на низкий сервис.