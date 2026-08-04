#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
471.98
543.39
5.82
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
471.98
543.39
5.82
Политика

Умер Халық қаһарманы Иван Гапич: Токаев направил телеграмму соболезнования

Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Халық қаһарманы Ивана Гапича, фото - Новости Zakon.kz от 04.08.2026 21:20 Фото: instagram/batys_kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Халық қаһарманы Ивана Гапича, передает Zakon.kz.

О соболезнованиях главы государства 4 августа 2026 года сообщила пресс-служба Акорды.

Как отмечается в телеграмме президента, Иван Степанович добровольцем ушел на фронт и прошел всю войну связистом.

После возвращения на Родину он многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры.

"Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
15:14, 17 августа 2025
Токаев направил в Пакистан телеграмму с соболезнованиями
Токаев, премьер Японии
17:00, 31 июля 2026
Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии
Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину
12:56, 07 января 2025
Токаев направил телеграмму соболезнования Си Цзиньпину
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: WTA
21:02, Сегодня
"Это классный формат, он нравится болельщикам": Елена Рыбакина - о миксте US Open
Фото: НОК РК
20:32, Сегодня
Санжар Ташкенбай начнёт профессиональную карьеру титульным поединком: подробности
Фото: WTA
20:03, Сегодня
"Мало что смогла показать": Рыбакина оценила результаты на грунте и траве в этом сезоне
Фото: пресс-служба КТФ
19:31, Сегодня
Соня Жиенбаева вышла в четвертьфинал турнира в Испании
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: