Умер Халық қаһарманы Иван Гапич: Токаев направил телеграмму соболезнования

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким Халық қаһарманы Ивана Гапича, передает Zakon.kz.

О соболезнованиях главы государства 4 августа 2026 года сообщила пресс-служба Акорды.

Как отмечается в телеграмме президента, Иван Степанович добровольцем ушел на фронт и прошел всю войну связистом.

После возвращения на Родину он многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры.

"Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах", – говорится в телеграмме.

Ранее сообщалось, что Токаев направил телеграмму президенту Швейцарии.