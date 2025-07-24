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Политика

Телефонный разговор Токаева с Мирзиёевым: раскрыты детали

Телефонный разговор Токаева с Мирзиёевым: раскрыты детали, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2025 12:19 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 24 июля 2025 года, провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, сообщает Zakon.kz.

Деталями телефонного разговора поделились в пресс-службе нашего президента:

"Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Узбекистана с днем рождения и пожелал ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо братского узбекского народа".

Глава государства подчеркнул, что под авторитетным руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан демонстрирует динамичное развитие, в том числе в социально-экономической сфере.

"В ходе беседы было отмечено, что Казахстан и Узбекистан связывают стратегические, союзнические отношения, основанные на доверии, добрососедстве и взаимной поддержке. Активно развиваются торгово-экономические связи, культурно-гуманитарное сотрудничество, научно-образовательные обмены".Пресс-служба президента РК

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, от уровня взаимодействия между нашими государствами во многом зависит устойчивое развитие всей Центральной Азии. В этой связи стороны предпринимают действия, направленные на продвижение ряда совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, транспорта, логистики и сельского хозяйства.

"Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной кооперации, а также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне как в двустороннем формате, так и в рамках международных мероприятий".Пресс-служба президента РК

23 июля 2025 года Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Кореи Ли Чжэ Мёном. О том, что они обсудили, можете узнать по ссылке.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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