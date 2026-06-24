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Политика

Раскрыты детали телефонного разговора Токаева с Мирзиёевым

президент РК Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 18:31 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом 24 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала Акорды, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в ходе беседы лидеры двух стран с удовлетворением отметили высокую динамику развития казахско-узбекских отношений.

"Президенты обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, включая практическую реализацию договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав государств в Бухаре в апреле текущего года. Подчеркнута важность активных контактов по линии администраций президентов, правительств и профильных ведомств для обеспечения поступательного развития двустороннего сотрудничества и продвижения совместных инициатив", – говорится в официальном сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что собеседники обменялись мнениями по ключевым вопросам региональной и международной повестки дня, а также рассмотрели график предстоящих двусторонних мероприятий.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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