Акорда озвучила планы Токаева на 29 июля

Во вторник, 29 июля 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

24 апреля Токаев направлял президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула.