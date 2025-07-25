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Политика

Акорда озвучила планы Токаева на 29 июля

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстан и Турция, Казахстанско-турецкие отношения, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2025 09:55 Фото: akorda.kz
Во вторник, 29 июля 2025 года, президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с официальным визитом Турцию, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

24 апреля Токаев направлял президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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