Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку президенту Турции

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Содержание телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды.

"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", – говорится в заявлении президента за 24 апреля 2025 года.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 23 апреля 2025 года. За ним последовали афтершоки.

В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, землетрясение за 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.