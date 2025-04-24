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Политика

Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку президенту Турции

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстан и Турция, Казахстанско-турецкие отношения, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 16:42 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану телеграмму поддержки в связи с землетрясением в районе Мраморного моря и Стамбула, сообщает Zakon.kz.

Содержание телеграммы опубликовала пресс-служба Акорды.

"Опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы, братства и стратегического партнерства между нашими странами, подтверждаю готовность Казахстана оказать всестороннюю поддержку и содействие турецкому народу", – говорится в заявлении президента за 24 апреля 2025 года.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в среду, 23 апреля 2025 года. За ним последовали афтершоки.

В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений.

Известно, что Турция часто страдает от землетрясений, так как расположена на стыке тектонических плит.

Позднее турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, землетрясение за 23 апреля является предвестником более масштабного сейсмического события, магнитуда которого может достигнуть 7-7,2.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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