С чего начался официальный визит Токаева в Турцию

28 июля 2025 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Турцию. В столичном международном аэропорту его встретил Реджеп Тайип Эрдоган. Уже сегодня, 29 июля, стало известно, с чего начался визит главы государства, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.

Фото: akorda.kz

Также Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

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Ранее сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.

Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.