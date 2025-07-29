С чего начался официальный визит Токаева в Турцию
Так, по данным Акорды, Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей основателя современного турецкого государства, первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей.
Фото: akorda.kz
Также Токаев выразил уверенность, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому турецкому народу благополучия и процветания.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
В церемонии возложения цветов приняли участие члены официальной делегации Казахстана.
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Ранее сообщалось, что в ходе визита в Анкаре состоятся переговоры глав государств, направленные на дальнейшее укрепление казахско-турецкого стратегического партнерства.
Кроме того, президенты проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.