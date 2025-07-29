Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары

В президентском дворце в Анкаре состоялась церемония торжественной встречи президента Касым-Жомарта Токаева, прибывшего в Турцию с официальным визитом, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Акорды 29 июля 2025 года опубликовала серию фотографий.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Так, в честь главы Казахстана был выстроен почетный караул.

Во время прибытия во дворец кортеж Токаева сопровождала конная гвардия.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: akorda.kz

Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.

Фото: akorda.kz

Материал по теме С чего начался официальный визит Токаева в Турцию

Сегодня, 29 июля 2025 года, после того, как Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, президент Казахстана провел ряд важных встреч.