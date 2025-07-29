Акорда показала торжественную встречу Токаева в президентском дворце Анкары
Пресс-служба Акорды 29 июля 2025 года опубликовала серию фотографий.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Так, в честь главы Казахстана был выстроен почетный караул.
Во время прибытия во дворец кортеж Токаева сопровождала конная гвардия.
Фото: akorda.kz
Касым-Жомарта Токаева встретил Реджеп Тайип Эрдоган.
Фото: akorda.kz
Прозвучали государственные гимны, во время исполнения которых был произведен 21 артиллерийский залп.
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Фото: akorda.kz
Лидеры двух стран обошли строй почетного караула и представили друг другу членов официальных делегаций. Затем начались переговоры глав государств.
Фото: akorda.kz
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Сегодня, 29 июля 2025 года, после того, как Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, президент Казахстана провел ряд важных встреч.