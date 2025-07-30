Токаев направил письмо Эрдогану с искренней благодарностью за теплый прием

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июля направил письмо президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с искренней благодарностью за теплый прием в Анкаре в ходе его недавнего официального визита, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана считает, что состоявшиеся в турецкой столице переговоры свидетельствуют о беспрецедентно высоком уровне двустороннего сотрудничества в духе братской дружбы, взаимного доверия и стратегического партнерства.



Казахстан высоко ценит взаимодействие с Турцией в рамках ООН, ОТГ и других международных организаций, а также признателен за неизменную поддержку процесса институционализации СВМДА.

По приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с двухдневным визитом посетил Турцию. Пресс-служба Акорды 28 и 29 июля активно публиковала кадры с места событий. Эрдоган также разместил несколько постов на своей странице в Instagram. Стоит отметить, что в рамках официального визита были подписаны 18 межправительственных и межведомственных документов.

