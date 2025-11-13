Токаев направил Путину письмо благодарности по итогам визита в Россию
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам государственного визита в Российскую Федерацию направил письмо благодарности президенту Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.
Об этом 13 ноября сообщили в Акорде.
"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", – написал глава нашего государства.
По итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина подписаны 14 документов.
