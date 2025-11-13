#АЭС в Казахстане
Политика

Токаев направил Путину письмо благодарности по итогам визита в Россию

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Российской Федерации Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин, Путин и Токаев, Токаев и Путин, Россия и Казахстан, Казахстанско-российские отношения, РФ и РК, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 22:27 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по итогам государственного визита в Российскую Федерацию направил письмо благодарности президенту Владимиру Путину, сообщает Zakon.kz.

Об этом 13 ноября сообщили в Акорде.


"Атмосфера теплоты, доверия, открытости, взаимопонимания способствовала полному успеху визита и с большой радостью воспринята народом Казахстана. Особое значение имеет Декларация о переходе межгосударственных отношений Казахстана и России на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. Данный документ значительно усилит многогранное сотрудничество между нашими странами", – написал глава нашего государства.

По итогам переговоров президентов Казахстана и России Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина подписаны 14 документов.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
