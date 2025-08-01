"Где дороги, там и жизнь": президент о развитии транспортного сектора Казахстана

Сегодня, 1 августа 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время поздравления работников транспорта с профессиональным праздником отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в 2024 году введено в эксплуатацию 7 тысяч километров трасс. Модернизированы автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань. Также, добавил он, проводится ремонт местных дорог.

"Кроме того, реализуются и другие крупные проекты. В прошлом году был открыт долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище. Это самый длинный мост в Казахстане, соединяющий две области и семь районов, а также Китай и Россию". Касым-Жомарт Токаев

Также президент напомнил, что введен в эксплуатацию первый в стране туннель на перевале Шакпак-Баба.

"Недаром говорят: "Жол – тіршілік көзі, жол бар жерде қайнаған өмір бар" ("Где дороги, там и жизнь"). Пользу от этих объектов ощущает прежде всего местное население". Касым-Жомарт Токаев

Качественная дорога способствует повышению уровня жизни граждан, уточнил Токаев.

Фото: akorda.kz

Далее подчеркнуто, что транспортно-транзитный сектор в Казахстане развивается весьма динамично.

"Сейчас в отрасли трудятся более 770 тысяч человек. Выражаю искреннюю благодарность всем работникам транспортной отрасли. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины. Народная мудрость гласит: "Еңбек еткен елден ырыс кетпейді" ("Где труд, там и изобилие"). Трудолюбие и профессионализм – это естественные качества, присущие каждому цивилизованному обществу. Человек труда достоин самих высоких почестей", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

Также Токаев добавил, что в правительстве заявили о планах создания национального грузового авиаперевозчика.

"В целом, развитие гражданской авиации и воздушных грузоперевозок в Казахстане выходит далеко за рамки транспортной функции как таковой. Это стратегический вектор, который прямо влияет на экономический рост, международное позиционирование и укрепление суверенитета нашей страны". Касым-Жомарт Токаев

О чем еще говорил Токаев на награждении, можно прочитать по этой ссылке.