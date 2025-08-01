"Наша страна обладает уникальным потенциалом": Токаев наградил работников транспорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев наградил работников транспорта. Об этом 1 августа 2025 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Президент поздравил работников транспорта с профессиональным праздником и подчеркнул, что они, будучи истинными людьми труда, вносят большую лепту в развитие Казахстана.

"Транспортная отрасль имеет стратегическое значение для нашей страны. Она выступает важным показателем экономического роста и поэтому неизменно находится в центре особого внимания. Не будет преувеличением заявить, что транспортная система – движущая сила экономики, гарант прогресса и процветания. Наша страна обладает огромным, можно сказать, уникальным потенциалом в этой сфере. Казахстан выступает одним из ключевых транзитных узлов Евразии. В настоящее время большая работа ведется по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, обеспечивающего доставку грузов между Китаем, Центральной Азией и Европой. В прошлом году в рамках глобальной инициативы "Один пояс, один путь" совместно с Китаем был открыт транспортно-логистический центр в городе Сиане. Несомненно, этот шаг способствует увеличению объема международных грузоперевозок", – заявил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан приступил к последовательной модернизации инфраструктуры транспортных коридоров, проходящих по его территории.

"Открываются логистические центры и склады, активизировалось строительство железнодорожных магистралей. Уверен, подобные масштабные меры позволят не только нарастить объемы внешней торговли, но и будут способствовать экономическому росту страны. В текущем году завершится строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, что позволит нарастить объемы грузоперевозок в пять раз. Особо подчеркну, что столь крупный проект реализуется отечественными организациями. В конце этого года также будет введена в эксплуатацию обводная линия в обход Алматы, которая позволит снизить нагрузку на транспортный узел и сократить сроки доставки грузов. Транспортная отрасль должна быть передовой, современной и конкурентоспособной. Поэтому в ближайшее время планируется значительно увеличить протяженность сети железных дорог страны. Продолжится ремонт 11 тыс. км линий, будет построено и модернизировано 5 тыс. км путей. Запущен масштабный проект Трансказахстанского железнодорожного коридора. По моему поручению прокладывается железнодорожная линия Мойынты – Кызылжар общей протяженностью 323 км. Кроме того, полным ходом идет строительство участков Дарбаза – Мактаарал и Аягоз – Бакты", – сказал президент.

Еще одним ключевым направлением, требующим особого внимания, по мнению главы государства, является машиностроительный сектор.

"Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В настоящее время в Казахстане работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, на котором выпускаются грузовые и пассажирские электровозы, а также запчасти к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", – добавил он.

Как подчеркнул президент, важнейшей задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.

"Мы проводим комплексную работу по модернизации авиационной инфраструктуры по всей стране. К примеру, в прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, которые существенно увеличили пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 млн пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 млн. По моему поручению строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Реализация таких проектов, помимо увеличения пассажиропотока, стимулирует развитие логистики, туризма, торговли и целого ряда сопутствующих отраслей. Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее указом президента ветерану КТЖ Калтаю Самбетову были присвоены высшая степень отличия – звание "Қазақстанның Еңбек Ері" с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена "Отан".