Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 5 августа 2025 года, принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала Акорды:

"Перед церемонией открытия Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, состоялась встреча глав государств Центральной Азии".

Отмечается, что в ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.

Ранее Касым-Жомарт Токаев прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Затем главы делегаций участников конференции сделали совместное фото.