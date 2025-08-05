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Политика

Опубликовано фото Токаева с главами делегаций участников конференции в Туркменистане

президент РК Касым-Жомарт Токаев, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 09:25 Фото: akorda.kz
В пресс-службе президента Казахстана сегодня, 5 августа 2025 года, рассказали о поездке Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, сообщает Zakon.kz.

Как следует из Telegram-канала Акорды, глава государства уже прибыл в конгресс-центр "Аваза" для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

"Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов", – говорится в сообщении, опубликованном во вторник.

Также пресс-служба нашего президента опубликовала совместную фотографию глав делегаций участников конференции.

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан для участия в работе Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. В аэропорту Туркменбаши главу государства встретил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, и у них состоялась краткая беседа.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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