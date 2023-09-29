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Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с канцлером Германии

встреча глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с Канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Zakon.kz

В начале своего выступлен глава государства выразил благодарность Олафу Шольцу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Касым-Жомарт Токаев отметил, что запуск диалога «С5+Германия» весьма актуален.

Глава государства подробно остановился на приоритетных направлениях развития сотрудничества. Первоочередной задачей он назвал расширение торгово-экономического сотрудничества.


"Общерегиональная торговля с Германией показывает положительную динамику, составив по итогам прошлого года 11 млрд долларов. На Казахстан приходится более 80% от этого товарооборота, и мы готовы нарастить экспорт в ФРГ дополнительно по 100 несырьевым позициям на общую сумму 850 миллионов долларов. Речь идет о продукции нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности", – сказал президент.

По мнению Касым-Жомарта Токаева, росту взаимного товарооборота может способствовать заключение долгосрочных контрактов на импорт продукции из стран региона, а также предоставление государствам Центральной Азии специальных торговых преференций, аналогичных Генеральной системе преференций Европейского Союза (GSP+).

Президент предложил создать совместную рабочую группу на уровне руководителей профильных ведомств для выработки предложений по упрощению условий торговли.

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