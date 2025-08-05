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События

Серик Аширов получил новую должность в Минпросвещения РК

Серик Аширов, председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2025 15:02 Фото: primeminister.kz
Серик Аширов возглавил один из комитетов Министерства просвещения Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК:

"Приказом министра просвещения РК Аширов Серик Кенесулы назначен на должность председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан".

Серик Аширов родился в 1986 году в Алматы. Окончил Юридический институт Академии МВД РК, Казахский национальный университет им.Аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал со специалиста Департамента консульской службы Министерства иностранных дел РК. С 2009-го по 2016 год был первым секретарем в Генеральном консульстве РК в Дубае, в Департаменте консульской службы МИД РК, в посольстве РК в Италии. В 2016-2017 годы занимал должность советника секретариата комиссара ЭКСПО-2017 МИД РК, в 2017-2022 – советника, руководителя управления по обеспечению международных мероприятий Службы государственного протокола, МИД РК, в 2022 – главного инспектора Отдела внешнеэкономического сотрудничества и протокола канцелярии премьер-министра РК. А с 2022-го по 2024-й – шеф протокола премьер-министра РК.

С августа 2024 года и по настоящее время занимал должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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