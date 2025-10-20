#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
536.32
626.9
6.6
Политика

Токаев назначил Магжана Ильясова послом в США

Магжан Ильясов, дипломат, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 09:02 Фото: gov.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 октября 2025 года, назначил Магжана Ильясова послом в США, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Акорды.

"Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству", – говорится в официальной публикации.

Магжан Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы.

В 1996 года окончил Казахский государственный университета мировых языков, в 2013 году – Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК.

С 1998 по 1999 годы был третьим, вторым секретарем Управления ООН и международных экономических организаций МИД РК.

С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации президента РК.

Далее с 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии президента РК.

С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.

В 2013-2016 годах был советником президента РК – заведующим Центром внешней политики Администрации президента РК.

В 2016-2020 годах был послом Казахстана в Нидерландах и постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

С 2020 по 2022 годы являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

До назначения послом Казахстана в США с 2022 года был послом Казахстана в Великобритании, а также в Ирландии и Исландии по совместительству.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским и немецким языками.

В субботу, 18 октября, распоряжением Токаева бывший председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Асхат Жумагали получил должность заместителя генерального прокурора.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев назначил ряд послов
12:25, 15 ноября 2024
Токаев назначил ряд послов
Токаев назначил трех послов
09:09, 23 октября 2023
Токаев назначил трех послов
Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре
19:22, 23 января 2025
Токаев назначил новых послов в Греции и Кипре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: