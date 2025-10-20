Токаев назначил Магжана Ильясова послом в США

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 20 октября 2025 года, назначил Магжана Ильясова послом в США, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликован в Telegram-канале Акорды.

"Указом главы государства Ильясов Магжан Жанботаулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки, он освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Исландии, Ирландии по совместительству", – говорится в официальной публикации.

Магжан Ильясов родился 26 августа 1974 года в Алматы.

В 1996 года окончил Казахский государственный университета мировых языков, в 2013 году – Школу государственного управления им. Дж. Кеннеди Гарвардского университета.

Свою дипломатическую службу начал в 1996 году с должности референта, затем продолжил в качестве атташе Главного управления международных организаций и международных экономических отношений Министерства иностранных дел РК.

С 1998 по 1999 годы был третьим, вторым секретарем Управления ООН и международных экономических организаций МИД РК.

С 1999 по 2003 годы работал консультантом протокольной службы Администрации президента РК.

Далее с 2003 по 2005 годы являлся главным экспертом Группы организационного и документационного обеспечения Канцелярии президента РК.

С 2005 по 2012 годы работал в Центре внешней политики Администрации президента РК, где начинал главным экспертом и дослужился до заведующего Центром.

В 2013-2016 годах был советником президента РК – заведующим Центром внешней политики Администрации президента РК.

В 2016-2020 годах был послом Казахстана в Нидерландах и постоянным представителем РК при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.

С 2020 по 2022 годы являлся постоянным представителем Казахстана при ООН в Нью-Йорке.

До назначения послом Казахстана в США с 2022 года был послом Казахстана в Великобритании, а также в Ирландии и Исландии по совместительству.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Владеет английским и немецким языками.

В субботу, 18 октября, распоряжением Токаева бывший председатель Агентства Казахстана по противодействию коррупции Асхат Жумагали получил должность заместителя генерального прокурора.