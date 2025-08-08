Президент Казахстана совершит в ноябре государственный визит в Москву
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит в ноябре государственный визит в Москву. Об этом Zakon.kz 8 августа сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
Предстоящий визит обсуждался в сегодняшнем телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе российской стороны.
"Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", – подчеркнул Руслан Желдибай.
По его словам, беседа носила исключительно дружеский и доверительный характер.
"Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий", – добавил пресс-секретарь главы государства.
