Президент Казахстана совершит в ноябре государственный визит в Москву

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершит в ноябре государственный визит в Москву. Об этом Zakon.kz 8 августа сообщил советник – пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.

Предстоящий визит обсуждался в сегодняшнем телефонном разговоре Касым-Жомарта Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся по инициативе российской стороны. "Президент Казахстана заявил, что придает особое значение предстоящему в ноябре данного года государственному визиту в Москву, целью которого будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества", – подчеркнул Руслан Желдибай. По его словам, беседа носила исключительно дружеский и доверительный характер. "Основное внимание было уделено урегулированию украинского конфликта. Владимир Путин подробно проинформировал об итогах переговоров со спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Касым-Жомарт Токаев приветствовал достигнутые предварительные договоренности, отметил, что Казахстан изначально выступал за поиск формулы мира для прекращения военных действий", – добавил пресс-секретарь главы государства. Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью:

Читайте также