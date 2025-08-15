Участие Бектенова в заседании ЕМПС в расширенном формате: что обсуждено и сколько документов подписано

Премьер-министр РК Олжас Бектенов в городе Чолпон-Ата (Кыргызстан) принял участие в коллективной встрече президента Кыргызстана Садыра Жапарова с главами делегаций Евразийского межправительственного совета и в заседании ЕМПС в расширенном формате, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе правительства РК 15 августа 2025 года, в ходе коллективной встречи внимание уделено укреплению экономического потенциала стран ЕАЭС, повышению уровня жизни населения, развитию взаимной торговли, устранению препятствий на рынке Союза и др.

Рассмотрено взаимодействие в торгово-экономической, транспортно-логистической, нефтегазовой и цифровой сферах, а также в области таможенной и биржевой деятельности, медицины и фармацевтики, рынка труда и др.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана в своем выступлении обозначил ключевые направления развития сотрудничества. Внимание уделено развитию взаимной торговли и совместным мерам по наращиванию внешнеэкономических связей.

Акцент сделан на вопросе обеспечения равноправного доступа поставщиков к госзакупкам.

В области транспорта и логистики обозначена актуальность создания альтернативных маршрутов с учетом интересов всех государств региона. Одной из перспективных транспортных магистралей на сегодня является проект железной дороги "Тургунди – Герат" пропускной способностью до 10 млн тонн груза.

Важным является расширение сотрудничества ЕАЭС с третьими странами и организациями для обеспечения устойчивого роста и диверсификации торговых потоков. Казахстан выступает за углубление практического взаимодействия с партнерами в разных форматах.

Фото: primeminister.kz

В ходе заседания участниками заслушаны доклады касательно формирования общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, а также биржевого рынка товаров.

Утверждена Программа развития биржевых торгов, одобрены концепции развития общего рынка лекарственных средств и медицинских изделий. Реализация этих документов направлена на обеспечение в рамках ЕАЭС качественной и безопасной продукции стран-партнеров.

Участники обменялись мнениями касательно реализации климатической повестки, цифровизации транспортных коридоров, сближения квалификационных требований на рынке труда и др.

По итогам заседания состоялось подписание 10 документов.

Фото: primeminister.kz

В заседании ЕМПС в расширенном формате приняли участие премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян. От стран наблюдателей – первый вице-президент Республики Иран Мохаммед-Реза Ареф, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Мануэль Марреро Крус (по видеоконференцсвязи). Также участвовал председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев.

Следующее заседание ЕМПС состоится 29-30 сентября текущего года в городе Минск (Беларусь).

Материал по теме Что изменилось в пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета 14 августа 2025 года.