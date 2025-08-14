#АЭС в Казахстане
События

Олжас Бектенов проверил ход строительства и планы по реконструкции казахстанских санаториев в Кыргызстане

премьер-министр Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 17:58 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов прибыл в город Чолпон-Ата (Кыргызстан) для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Об этом 14 августа 2025 года рассказали в пресс-службе правительства РК, сообщает Zakon.kz.

По прибытии Олжас Бектенов посетил строительную площадку нового корпуса санатория "Казахстан", где заслушал доклады вице-министров – науки и высшего образования РК Гульзат Кобеновой, туризма и спорта РК Серика Жарасбаева и руководителя Медицинского центра Управления делами президента РК Алексея Цоя о состоянии четырех казахстанских объектов курортно-рекреационной зоны, расположенных на территории Кыргызстана, и планах по их поэтапной модернизации в партнерстве с инвесторами.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министру было доложено, что строительство нового корпуса санатория "Казахстан" ведется в плановом режиме: завершены демонтажные и земляные работы, продолжается устройство фундамента и монолитного каркаса основных корпусов, коттеджей и хозблока.

Фото: primeminister.kz

Запланирована реновация дома отдыха "Самал" вместимостью до 500 мест. На сегодня уже определен инвестор, подготовлен проект инвестиционного соглашения, ведется разработка проектно-сметной документации для строительства современного 3-4-звездочного отеля с круглогодичным функционированием.

Фото: primeminister.kz

По спортивно-оздоровительному лагерю "Университет" в селе Бостери (Иссык-Кульская область) разрабатывается концепция развития курортно-рекреационной зоны. Ведутся переговоры с инвесторами о реконструкции объекта, на базе которого будет создана спортивная инфраструктура для тренировок казахстанских спортсменов – тренажерные залы, бассейны и др.

Фото: primeminister.kz

Также совместно с казахстанским инвестором прорабатывается вопрос ремонта спортивно-оздоровительного центра "Олимп", реконструкции действующих объектов и строительства дополнительных спортивных сооружений.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр поручил ответственным министерствам и заинтересованным государственным организациям ускорить процедуры и обеспечить своевременную реализацию проектов. Работа находится на контроле правительства Казахстана.

Фото: primeminister.kz

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений главы государства по модернизации пограничных пунктов пропуска в целях дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли.

Динара Халдарова
Динара Халдарова
