События

Что изменилось в пунктах пропуска на границе Казахстана с Кыргызстаном

граница РК и КР, фуры, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 13:12 Фото: primeminister.kz
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область премьер-министр Олжас Бектенов проверил ход исполнения поручений главы государства по модернизации пограничных пунктов пропуска в целях дальнейшего развития транспортно-логистической отрасли, Zakon.kz.

Как рассказали 14 августа 2025 года в пресс-службе правительства РК, Олжас Бектенов посетил автомобильные пункты пропуска "Қордай" и "Қарасу" на государственной границе с Кыргызской Республикой, где ознакомился с текущей инфраструктурой пунктов пропуска, имеющимися проблемами и планами по дальнейшему развитию.

Фото: primeminister.kz

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев и временно исполняющий обязанности заместителя директора Пограничной службы КНБ РК Улан Абиков доложили о ситуации на пунктах пропуска. Кроме того, заслушаны отчеты об итогах проведенных по поручению премьер-министра рабочих объездов.

Фото: primeminister.kz

На границе со странами ЕАЭС расположены 39 автомобильных пунктов пропуска. На двух из них ремонтные работы полностью завершены. Модернизация начата на 10 пунктах, в том числе находящихся на казахстанско-российской границе. Реконструкцией будут охвачены и другие пункты пропуска.

Фото: primeminister.kz

На АПП "Қордай" в результате ранее проведенной реконструкции увеличено количество полос движения с 4 до 8, число кабин паспортного контроля – с 20 до 40. Пропускная способность выросла в 4 раза по пассажиропотоку, в 2,7 раза по автотранспорту.

Фото: primeminister.kz

По пункту "Қарасу" начата работа по модернизации, которая позволит увеличить пропускную способность с 700 до свыше 2 тыс. транспортных средств в сутки. Создаются условия для улучшения грузопотока и транспортного движения. Проект направлен на увеличение пограничной пропускной инфраструктуры в соответствии с современными требованиями.

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр отметил, что пограничные объекты имеют важную роль в развитии трансграничного сотрудничества и обеспечивают международное автомобильное и пассажирское сообщение. Их реконструкция находится на контроле главы государства.

Фото: primeminister.kz

Олжас Бектенов поручил обеспечить качественное и своевременное выполнение ремонтных работ, а также активизировать внедрение цифровых технологий по ускорению прохождения процедур. Также дан ряд поручений по созданию условий для обеспечения безопасности и повышения комфортности для граждан и участников внешнеэкономической деятельности.

Фото: primeminister.kz

Здесь же было доложено о реализации проекта по строительству индустриально-торгово-логистического комплекса, который станет ключевым центром хранения, переработки, консолидации и реализации товаров в составе международного коридора "Западная Европа – Западный Китай".

Олжас Бектенов высказал критику в связи с затягиванием сроков строительных работ и поручил в кратчайшие сроки принять соответствующие меры и усилить контроль за качеством и темпом работ.

Фото: primeminister.kz

6 августа 2025 года премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов резко высказался о ситуации на границе с Россией и Кыргызстаном.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
