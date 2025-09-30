Олжас Бектенов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в Минске

В Минске премьер-министр Олжас Бектенов принял участие в коллективной встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с участниками заседаний глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета, а также в заседаниях ЕМПС в узком и расширенном составах, сообщает Zakon.kz.

В ходе коллективной встречи с президентом Беларуси обсуждены вопросы развития взаимной торговли и экономических связей. Внимание уделено углублению промышленного сотрудничества и реализации совместных инновационных проектов в перспективных отраслях.

В заседании Евразийского межправительственного совета приняли участие премьер-министр Беларуси Александр Турчин, председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев, председатель правительства России Михаил Мишустин, вице-премьер – министр Армении Мгер Григорян (в формате видеоконференцсвязи). От стран –наблюдателей при ЕАЭС – премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, министр промышленности, шахт и торговли Ирана Сейед Мохаммад Табак, министр промышленности Кубы Элой Альварес Мартинес, от приглашенных стран – премьер-министр Азербайджана Али Асадов. Также участие приняли председатель Коллегии ЕЭК Бахытжан Сагинтаев, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и др.

Фото: primeminister.kz

В узком формате рассмотрен ход исполнения поручений, данных на заседании ЕМПС 31 января 2025 года. Решен ряд организационных вопросов.

Фото: primeminister.kz

В расширенном составе участники обменялись мнениями по вопросам развития интегрированной информационной системы ЕАЭС, транспортной инфраструктуры и др.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в своем выступлении акцентировал внимание на углублении экономических процессов. Значительный потенциал отмечен в кооперации, транзитно-транспортной и цифровой сферах.

Важным условием для укрепления позиций ЕАЭС в глобальной экономике является международное сотрудничество и создание условий для выхода на новые рынки.

Отдельное внимание уделено агропромышленному комплексу как стратегической основе продовольственной обеспеченности и устойчивого развития. Проработан вопрос распространения на аграрную сферу механизмов финансового содействия за счет бюджета ЕАЭС, уже применяемого в области совместных промышленных проектов. Данный подход ускорит внедрение передовых технологий, укрепит устойчивые цепочки поставок и повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС на внешних рынках.

В свою очередь цифровизация в области разработки технических регламентов обеспечит актуализацию, ускорение и повышение прозрачности единых требований безопасности. Новый импульс интеграции придаст реализация совместного проекта "Цифровое техническое регулирование".

Фото: primeminister.kz

"Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в недавнем Послании поставил стратегическую задачу по превращению Казахстана в истинно цифровую страну в течение ближайших трех лет. Правительство Казахстана сейчас активно работает над цифровизацией, внедрением технологий искусственного интеллекта. Мы в скором будущем откроем Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai, который будет драйвером продвижения цифровой экономики, креативной индустрии и создания экосистемы искусственного интеллекта. Работаем над увеличением экспорта казахстанских IT-решений. Приглашаю всех коллег к активной реализации проектов в сфере ИИ. Это должно занять серьезное место в разрабатываемой нами Дорожной карте", – отметил Олжас Бектенов.

Фото: primeminister.kz

По итогам заседания ЕМПС подписан ряд документов. Принятые решения направлены на развитие промышленной и агропромышленной кооперации, цифровых инструментов взаимодействия, расширение рынков сбыта и укрепление устойчивости экономик государств – членов союза.

Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится в декабре текущего года в Москве (Россия).

Фото: primeminister.kz

