#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
537.75
626.43
6.71
Политика

Президент Узбекистана наградил Айдына Рахимбаева орденом "Дўстлик"

Президент Узбекистана наградил Айдына Рахимбаева орденом &quot;Дўстлик&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 13:06 Фото:
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении CEO казахстанского холдинга BI Group Айдына Рахимбаева орденом "Дўстлик" за вклад в реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов на территории страны.

"Дўстлик" является одной из самых почетных государственных наград страны.

Награждение было приурочено к прошедшей накануне встрече президента с предпринимателями, где Рахимбаев был приглашен в качестве гостя. Президент Мирзиёев отметил репутацию BI Group как надежного и социально ответственного партнера. За пять лет на узбекском рынке компания вошла в число лидеров строительной отрасли и укрепила позиции среди ведущих иностранных инвесторов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Токаев вручил Жапарову высшую госнаграду Казахстана
Политика
13:44, Сегодня
Токаев вручил Жапарову высшую госнаграду Казахстана
Какие заявления сделали Токаев и Жапаров на заседании Высшего межгосударственного совета РК и КР
Политика
12:47, Сегодня
Какие заявления сделали Токаев и Жапаров на заседании Высшего межгосударственного совета РК и КР
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры
Политика
11:58, Сегодня
Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели переговоры
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: