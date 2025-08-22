Президент Узбекистана наградил Айдына Рахимбаева орденом "Дўстлик"

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении CEO казахстанского холдинга BI Group Айдына Рахимбаева орденом "Дўстлик" за вклад в реализацию инвестиционных, инфраструктурных и социальных проектов на территории страны.

"Дўстлик" является одной из самых почетных государственных наград страны.

Награждение было приурочено к прошедшей накануне встрече президента с предпринимателями, где Рахимбаев был приглашен в качестве гостя. Президент Мирзиёев отметил репутацию BI Group как надежного и социально ответственного партнера. За пять лет на узбекском рынке компания вошла в число лидеров строительной отрасли и укрепила позиции среди ведущих иностранных инвесторов.