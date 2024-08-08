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Токаев наградил президента Узбекистана орденом "Алтын кыран"

Узбекистан, Казахстан, визит , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 14:14 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам заседания первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана наградил Шавката Мирзиёева высшим орденом Казахстана – "Алтын кыран" ("Золотой орел"), сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт отметил, что по итогам данного визита отношения между Казахстаном и Узбекистаном получат новый виток развития.

"Подписанные сегодня соглашения подтверждение этому. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вложил большой вклад в развитие дружбы и взаимоотношений между двумя странами. Помня об этом, решил наградить Шавката Мирзиёева самой высокой наградой государства "Алтын кыран". Это знак особо почета от всего народа", – заявил он.

Согласно закону Республики Казахстан "О государственных наградах"  орден "Алтын кыран" ("Золотой орел") является знаком высшей степени отличия Республики Казахстан. Им награждаются граждане за исключительные государственные заслуги перед страной.

Ранее президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Акорде в узком составе. По их итогам стороны выразили намерение и далее прилагать все усилия для того, чтобы наполнять конкретным содержанием двустороннее сотрудничество.

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