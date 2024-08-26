Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дўстлик" группу государственных и общественных деятелей Казахстана
Как следует из документа, опубликованного на сайте президента РУ, "за личный вклад в выведение на новый уровень отношений взаимного уважения, доверия, добрососедства и стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, наполнение политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества практическим содержанием и важными инициативами, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги на пути дальнейшего укрепления многовековой дружбы народов наших стран наградить орденом "Дўстлик" Республики Узбекистан":
- Карина Ерлана Тынымбайулы – государственного советника РК;
- Желдибая Руслана Султанулы – помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
- Жумангарина Серика Макашевича – заместителя премьер-министра РК;
- Балаеву Аиду Галымовну – министра культуры и информации РК;
- Атамкулова Бейбута Бакировича – чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане;
- Хашимжанова Икрама Акрамовича – председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков РК.
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