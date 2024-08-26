Шавкат Мирзиёев наградил орденом "Дўстлик" группу государственных и общественных деятелей Казахстана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении группы государственных и общественных деятелей Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, опубликованного на сайте президента РУ, "за личный вклад в выведение на новый уровень отношений взаимного уважения, доверия, добрососедства и стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан, наполнение политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества практическим содержанием и важными инициативами, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги на пути дальнейшего укрепления многовековой дружбы народов наших стран наградить орденом "Дўстлик" Республики Узбекистан":

Карина Ерлана Тынымбайулы – государственного советника РК;

Желдибая Руслана Султанулы – помощника президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям;

Жумангарина Серика Макашевича – заместителя премьер-министра РК;

Балаеву Аиду Галымовну – министра культуры и информации РК;

Атамкулова Бейбута Бакировича – чрезвычайного и полномочного посла РК в Узбекистане;

Хашимжанова Икрама Акрамовича – председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков РК.

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7 августа 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с государственным визитом. Его в аэропорту Астаны встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Позднее Акорда опубликовала список документов, которые подписали Казахстан и Узбекистан.