Президент наградил орденами ряд казахстанцев

29 августа 2025 года президент Касым-Жомарт наградил орденами и медалями ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ размещен на сайте Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ: За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка наградить:

орденом "Отан"

Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ветерана-правоведа, город Алматы;

орденом "Барыс" І степени

Даулбаева Асхата Кайзуллаевича – ветерана-правоведа, город Астана;

Рогова Игоря Ивановича – ветерана-правоведа, город Астана;

орденом "Барыс" ІІІ степени

Азимову Эльвиру Абилхасимовну – председателя Конституционного суда

Баишева Жолымбета Нурахметовича – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы

Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощника президента

Малиновского Виктора Александровича – директора Центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы

Мергалиева Асламбека Амангельдиновича – председателя Верховного суда

Петрова Константина Викторовича – экс-заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;

орденом "Парасат"

Алауханова Есбергена Оразұлы – правоведа, город Астана

Баймолдину Зауреш Хамитовну – руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"

Балтабаева Куаныша Жетписовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана

Кима Георгия Владимировича – профессора РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан"

Қоғамов Марат Шекішұлы – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана

Шапак Унзилу – депутата Мажилиса Парламента;

орденом "Құрмет"

Абдрасулова Ермека Баяхметовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана

Аубакирову Индиру Ураловну – директора РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции

Ахпанова Арстана Нокешевича – профессора ТОО "Международный университет "Астана"

Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича – судью Верховного суда

Идрышеву Сару Кимадиевну – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана

Нурмуханова Бакыта Маратовича – заместителя председателя Конституционного суда

Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича – министра юстиции

Тукиева Аслана Султановича – председателя судебной коллегии по административным делам Верховного суда;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

Жанузакову Лейлу Тельмановну – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы

Канатова Алмаса Канатовича – исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"

Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – музыканта РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" Комитета культуры Министерства культуры и информации

Матаеву Майгуль Хафизовну – проректора УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей

Скрябина Сергея Васильевича – главного научного сотрудника РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Сегодня, 29 августа, глава государства принял участие в научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК. Он высказался о казахстанцах, которые достигают успехов в разных направлениях. А также отметил "беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач".