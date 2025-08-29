Президент наградил орденами ряд казахстанцев
Фото: akorda.kz
29 августа 2025 года президент Касым-Жомарт наградил орденами и медалями ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Zakon.kz.
Соответствующий указ размещен на сайте Акорды.
ПОСТАНОВЛЯЮ: За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка наградить:
орденом "Отан"
- Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ветерана-правоведа, город Алматы;
орденом "Барыс" І степени
- Даулбаева Асхата Кайзуллаевича – ветерана-правоведа, город Астана;
- Рогова Игоря Ивановича – ветерана-правоведа, город Астана;
орденом "Барыс" ІІІ степени
- Азимову Эльвиру Абилхасимовну – председателя Конституционного суда
- Баишева Жолымбета Нурахметовича – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы
- Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощника президента
- Малиновского Виктора Александровича – директора Центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы
- Мергалиева Асламбека Амангельдиновича – председателя Верховного суда
- Петрова Константина Викторовича – экс-заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;
орденом "Парасат"
- Алауханова Есбергена Оразұлы – правоведа, город Астана
- Баймолдину Зауреш Хамитовну – руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"
- Балтабаева Куаныша Жетписовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана
- Кима Георгия Владимировича – профессора РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан"
- Қоғамов Марат Шекішұлы – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана
- Шапак Унзилу – депутата Мажилиса Парламента;
орденом "Құрмет"
- Абдрасулова Ермека Баяхметовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана
- Аубакирову Индиру Ураловну – директора РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции
- Ахпанова Арстана Нокешевича – профессора ТОО "Международный университет "Астана"
- Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича – судью Верховного суда
- Идрышеву Сару Кимадиевну – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана
- Нурмуханова Бакыта Маратовича – заместителя председателя Конституционного суда
- Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича – министра юстиции
- Тукиева Аслана Султановича – председателя судебной коллегии по административным делам Верховного суда;
медалью "Ерен еңбегі үшін"
- Жанузакову Лейлу Тельмановну – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы
- Канатова Алмаса Канатовича – исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"
- Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – музыканта РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" Комитета культуры Министерства культуры и информации
- Матаеву Майгуль Хафизовну – проректора УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей
- Скрябина Сергея Васильевича – главного научного сотрудника РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.
Указ вводится в действие со дня подписания.
Сегодня, 29 августа, глава государства принял участие в научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК. Он высказался о казахстанцах, которые достигают успехов в разных направлениях. А также отметил "беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач".
