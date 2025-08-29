#АЭС в Казахстане
События

Президент наградил орденами ряд казахстанцев

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2025 14:32 Фото: akorda.kz
29 августа 2025 года президент Касым-Жомарт наградил орденами и медалями ряд казахстанцев за значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ размещен на сайте Акорды.

ПОСТАНОВЛЯЮ: За значительный вклад в социально-экономическое развитие страны, укрепление законности и порядка наградить:

орденом "Отан"

  • Мәми Қайрат Әбдразақұлы – ветерана-правоведа, город Алматы;

орденом "Барыс" І степени

  • Даулбаева Асхата Кайзуллаевича – ветерана-правоведа, город Астана;
  • Рогова Игоря Ивановича – ветерана-правоведа, город Астана;

орденом "Барыс" ІІІ степени

  • Азимову Эльвиру Абилхасимовну – председателя Конституционного суда
  • Баишева Жолымбета Нурахметовича – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы
  • Жиенбаева Ержана Нурлановича – помощника президента
  • Малиновского Виктора Александровича – директора Центра конституционной экономики НАО "Университет Нархоз", город Алматы
  • Мергалиева Асламбека Амангельдиновича – председателя Верховного суда
  • Петрова Константина Викторовича – экс-заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, город Актобе;

орденом "Парасат"

  • Алауханова Есбергена Оразұлы – правоведа, город Астана
  • Баймолдину Зауреш Хамитовну – руководителя Астанинского центра Евразийского института экономико-правовых исследований НАО "Университет Нархоз"
  • Балтабаева Куаныша Жетписовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана
  • Кима Георгия Владимировича – профессора РГКП "Академия государственного управления при Президенте Республики Казахстан"
  • Қоғамов Марат Шекішұлы – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана
  • Шапак Унзилу – депутата Мажилиса Парламента;

орденом "Құрмет"

  • Абдрасулова Ермека Баяхметовича – профессора НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева", город Астана
  • Аубакирову Индиру Ураловну – директора РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции
  • Ахпанова Арстана Нокешевича – профессора ТОО "Международный университет "Астана"
  • Джолдасбекова Нуржана Утепбаевича – судью Верховного суда
  • Идрышеву Сару Кимадиевну – профессора АО "Университет КАЗГЮУ имени М. Нарикбаева", город Астана
  • Нурмуханова Бакыта Маратовича – заместителя председателя Конституционного суда
  • Сарсембаева Ерлана Жаксылыковича – министра юстиции
  • Тукиева Аслана Султановича – председателя судебной коллегии по административным делам Верховного суда;

медалью "Ерен еңбегі үшін"

  • Жанузакову Лейлу Тельмановну – профессора учреждения "Университет "Туран", город Алматы
  • Канатова Алмаса Канатовича – исполнительного директора Управления материально-технического обеспечения РГП "Институт парламентаризма"
  • Қайырбек Әлібек Амангелдіұлы – музыканта РГКП "Казахский национальный музыкально-драматический театр имени Калибека Куанышбаева" Комитета культуры Министерства культуры и информации
  • Матаеву Майгуль Хафизовну – проректора УО "Alikhan Bokeikhan University", город Семей
  • Скрябина Сергея Васильевича – главного научного сотрудника РГП "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" Министерства юстиции.

Указ вводится в действие со дня подписания.

Сегодня, 29 августа, глава государства принял участие в научно-практической конференции, посвященной 30-летию Конституции РК. Он высказался о казахстанцах, которые достигают успехов в разных направлениях. А также отметил "беспрецедентный уровень консолидации нации вокруг поставленных перед государством стратегических задач".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
