#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
537.34
623.05
6.65
Политика

Токаеву передали специальное послание от президента Конго

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 25.08.2025 11:43 Фото: akorda.kz
Глава государства принял специального посланника президента Демократической Республики Конго Патрика Мпойи Луабея, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Акорде 25 августа, приветствуя Патрика Мпойи Луабея, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что рассматривает его визит как важный шаг на пути к развитию сотрудничества между Казахстаном и Демократической Республикой Конго.

"Патрик Мпойи Луабея выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за встречу и передал специальное послание от президента Демократической Республики Конго Феликса Чисекеди. В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему визиту президента ДРК в Казахстан, а также перспективные направления двустороннего сотрудничества".Акорда

Отметим, что 26-27 августа в Астане ждут визита короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
Политика
21:41, 23 августа 2025
Макрон прокомментировал беседу с Токаевым по телефону
Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан
Политика
19:37, 22 августа 2025
Токаев завершил официальный визит в Кыргызстан
Главы Казахстана и Кыргызстана посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева
Политика
18:04, 22 августа 2025
Главы Казахстана и Кыргызстана посетили школу-гимназию №33 имени Кемеля Токаева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: