#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
535.99
626.36
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
535.99
626.36
6.64
Политика

Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Рустами Эмомали

Токаев, Рустами Эмомали, прием, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 16:42 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали. На встрече были обсуждены перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 26 августа 2025 года, глава государства высоко оценил поступательный ход развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность визита Рустами Эмомали для дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана и Таджикистана.

Затем спикер верхней палаты Парламента Таджикистана поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и передал слова приветствия президента Эмомали Рахмона.

Фото: akorda.kz

Как подчеркнул Рустами Эмомали, Казахстан является надежным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.

Он поздравил также Токаева с 30-летием Конституции Республики Казахстан и отметил, что парламенты двух стран в конструктивном деловом ключе работают на благо двух народов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии.

Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.

Кроме того, Токаев наградил Рустами Эмомали орденом "Достық" II степени за весомый вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

Ранее Токаев накануне поездки в Китай принял посла Китайской Народной Республики (КНР) в Казахстане Хань Чуньлиня.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Токаев принял посла КНР накануне визита в Китай
Политика
12:46, Сегодня
Токаев принял посла КНР накануне визита в Китай
Министр обороны дал старт акции "Мектепке жол"
Политика
12:34, Сегодня
Министр обороны дал старт акции "Мектепке жол"
Названа дата ежегодного Послания президента народу Казахстана
Политика
09:11, Сегодня
Названа дата ежегодного Послания президента народу Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: