Токаев принял посла КНР накануне визита в Китай

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне поездки в Китай принял посла Китайской Народной Республики (КНР) в Казахстане Хань Чуньлиня, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Акорды за 26 августа 2025 года, в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящего визита Токаева в КНР и его участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества и заседании "ШОС плюс" в Тяньцзине.

Президент отметил, что Казахстан придает приоритетное значение углублению всестороннего стратегического партнерства с Китаем.

Также глава государства выразил уверенность, что саммит ШОС пройдет с большим успехом и ознаменует собой новую веху в истории Организации, способствуя дальнейшему развитию всестороннего регионального сотрудничества.

Фото: akorda.kz

В свою очередь посол сообщил, что приложит все усилия в целях успешного проведения мероприятий в Тяньцзине и Пекине, которые придадут дополнительный импульс укреплению многогранных казахско-китайских отношений.

В заключительной части встречи собеседники обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия двух стран.

По приглашению председателя Си Цзиньпина с 30 августа по 3 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев посетит Китайскую Народную Республику. В рамках визита состоятся переговоры на высшем уровне, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления казахско-китайского всестороннего и вечного стратегического партнерства.